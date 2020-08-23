Меган Маркл проигнорировала важные советы Камиллы и сильно пострадала из-за этого
Оказалось, что до свадьбы с принцем Гарри принцесса Камилла, супруга принца Чарльза, проводила откровенную беседу с Меган Маркл. Она дала несколько важных советов, но в последствии бывшая актриса не захотела прислушиваться к ее словам из-за своего упрямства.
Камилла прекрасно знает, как справляться с нападками прессы, ведь после смерти принцессы Дианы принц Чарльз женился на ней. Это вызвало большое недовольство в обществе. Его новую избранницу критиковали все, кто только мог.
В беседе с Меган она посоветовала: никогда не вступать в открытые конфликты с журналистами, потому что тогда они еще сильней будут стараться уничтожить честную репутацию. Супруга принца Гарри не послушала наставления и наплевала на них, сейчас попала в суд и ведет сразу несколько судебных разбирательств со СМИ.
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Однако близкая подруга Маркл позже признавалась, что для герцогини Сассекской разговор с Камиллой был крайне важен, ведь жена принца Чарльза очень ее поддерживала.
Также ранее сообщалось, что стало известно о дерзкой "пощечине", которую отвесила королева Елизавета II бывшей звезде Голливуда.
Как выяснилось, монарх отдала дом Меган Маркл и принца Гарри другой принцессе Беатрис, которая недавно обвенчалась со своим бойфрендом.
Так, внучка британской королевы получила от Елизаветы II разрешение заселиться в пустующий особняк на территории Кенсингтонского дворца. Речь идет о Ноттингемском коттедже, где раньше жили герцоги Сассекские Меган Маркл с принцем Гарри до своего переезда в Виндзор.
Как Politeka писала, что конфликт в королевском дворце, Миддлтон жестко отшила Маркл.
Также Politeka сообщала, что принц Уильям унизил Меган Маркл перед Гарри, всплыли подробности.