В архівних фото Алли Пугачової важко впізнати ту зірку, яку люблять і знають останні 30 років

Як передає Politeka.net, в молодості зовнішність Пугачової сильно відрізнялася від сьогоднішнього виду Примадонни. Відбиток на зовнішності зірки залишили як зайва вага, так і численні пластичні операції. Але віддані шанувальники досі з ніжністю згадують, якою була зірка на початку своєї кар'єри.

На одній з фан-сторінок зірки з'явилося архівне фото, на якому молода Алла Пугачова з кучерявим рудим волоссям посміхалася на весь рот. Очі артистка підвела чорним. Співачка засвітила свої щербаті зуби, які трохи пізніше вона виправить у стоматолога. Виглядала артистка дуже щасливою і сяячою. Її нинішній чоловік Максим Галкін про таку красуню і не мріяв, адже він бачив свою дружину такою тільки на фото.

"Кохана", - підписали фото автори аккаунта.

Варто відзначити, що фотографія викликала фурор серед шанувальників Пугачової.

Раніше ми писали, що Пугачова вбила наповал, з'явившись на публіці в міні-сукні, яка оголила її стрункі ніжки.

"Наша Грація", - підписали фото шанувальники.

У коментарях співачці стали писати неприємні відгуки, вказуючи на те, що в такому віці носити короткі сукні непристойно.

Нагадаємо, що Галкін зняв Пугачову і сина за несподіваним заняттям в їх розкішному замку: "очманіти, прямо сльози...".

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