Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала нарядом, в якому прогулялася по вулиці

Цього разу Настя в короткій сукні в дрібну квіточку і в самшевих чоботях брудно-бежевого відтінку прогулялася сонячними вулицями. Свій образ зірка доповнила в'язаною сумкою і ледь помітним макіяжем. Волосся співачка залишила розпущеним.

Однак далеко не зачіска привернула увагу фанатів. Користувачі мережі Instagram були здивовані вибором взуття зірки. На думку багатьох, чоботи в жарку погоду виглядали недоречно.

"Неділя сьогодні просто чарівна 🥰 так тепло, сонячно і такий класний настрій. У перервах між роботою над новим іспаномовним альбомом, вийшла з коханим на прогулянку - насолодиться останніми днями цього літа 😌 хочеться запам'ятати ці літні прогулянки і згадувати їх потім зимовими вечорами з посмішкою. Незважаючи ні на що, я вдячна цьому літу за те, що воно було. А попереду буде ще краще ☺️❤️", - пише Настя.

Ось як відреагували шанувальники:

"Ноги не запарилися😊» «" що прям хочеться одягнути зимові чоботи«,» їй в чоботях не жарко, жах«, " Той язик вібішує . На кожній фотографії , відео .. скажіть її хтось що це не гарно ! 😒 , ""Ну та вам багатий тільки дорогу шкіру і подавай", " не жарко?", "Літо майже вже й полетіло😕але буде ще❤️і не одне»," завжди промах з основним фото) друге ж краще)".

Відзначимо, Каменських не тільки щоранку досить в ранній час відправляється на пробіжку, але ще і займається в хореографічному залі, піднімаючи рівень своїх танцювальних навичок. Зараз співачка рідко виступає, але це не заважає їй підтримувати себе у формі і розвиватися для майбутніх концертів. Зі своєю командою Настя все частіше показує епатажні виступи в костюмах, які дуже бударажить публіку.

"Думаю, за моїми відео легко здогадатися, як я обожнюю танцювати! 💃 🏻Жоден день не проходить без цього! Тому я рада, що зараз майже кожен мій день проходить в студії, де ми з дівчатками готуємося дивувати вас новими танцювальними постановками☺ А як почався ваш день?🥰», - написала Настя.

Шанувальники ж були здивовані фігурою Насті в чорному комбінезоні, деякі навіть подумали, що Настя і правда вагітна:

"Настя, давай на танці з зірками", " все-таки вагітна? Живіт вже не приховати 😏», "поправилася просто", " Настя ти будеш в Танцях з зірками???",» Красуня та й все«,»танцюрист Диско😂 🔥".

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