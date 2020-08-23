Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила нарядом, в котором прогулялась по улице

В этот раз Настя в коротком платье в мелкий цветочек и в самшевых сапогах грязно-бежевого оттенка прогулялась по солнечным улицам. Свой образ звезда дополнила вязанной сумкой и едва заметным макияжем. Волосы певица оставила распущенными.

Однако далеко не прическа привлекла внимание фанатов. Пользователи сети Инстаграм были удивлены выбором обуви звезды. По мнению многих, сапоги в жаркую погоду выглядели неуместно.

«Воскресенье сегодня просто волшебное 🥰 Так тепло, солнечно и такое классное настроение. В перерывах между работой над новым испаноязычным альбомом, вышла с любимым на прогулку - насладится последними деньками этого лета 😌 Хочется запомнить эти летние прогулки и вспоминать их потом зимними вечерами с улыбкой. Несмотря ни на что, я благодарна этому лету за то, что оно было. А впереди будет ещё лучше ☺️❤️», - пишет Настя.

Вот как отреагировали поклонники:

«Ноги не запарились😊», «Что прям хочется одеть зимние сапоги», «Ей в сапогах не жарко, ужас», «Той язик вибішує . На кожній фотографії , відео .. скажіть її хтось що це не гарно ! 😒,» «Ну да вам багатим только дорогую кожу и подавай», «Не жарко?», «Лето почти уже и улетело😕Но будет еще❤️И не одно», «Всегда промах с основным фото) второе же лучше)».

Отметим, Каменских не только каждое утро довольно в раннее время отправляется на пробежку, но еще и занимается в хореографическом зале, поднимая уровень своих танцевальных навыков. Сейчас певица редко выступает, но это не мешает ей поддерживать себя в форме и развиваться для будущих концертов. Со своей командой Настя все чаще показывает эпатажные выступления в костюмах, которые очень бударажит публику.

«Думаю, по моим видео легко догадаться, как я обожаю танцевать! 💃🏻Ни один день не проходит без этого! Поэтому я рада, что сейчас почти каждый мой день проходит в студии, где мы с девочками готовимся удивлять вас новыми танцевальными постановками🤩 А как начался ваш день?🥰», - написала Настя.

Поклонники же были удивлены фигурой Насти в черном комбинезоне, некоторые даже подумали, что Настя и правда беременна:

«Настя, давай на танцы со звездами», «Все-таки беременна? Живот уже не скрыть 😏», «поправилась просто», «Настя ты будешь в Танцах со звездами???», «Красотка да и все», «Танцор Диско😂🔥».

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила фигурой в слишком тесном купальнике