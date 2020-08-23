Молода дружина Олександра Цекало, актриса і художниця Дарина Ервін блиснула розкішною фігуркою в тісній сукні

Як передає Politeka.net, свіже фото молодої красуні з'явилося на її фан-сторінці. Шанувальники Ервін опублікували архівне фото дівчини, на якому вона позувала в обтягуючій чорній боді-сукні.

Дарина стояла біля мольберта і робила вигляд, що малювала. Варто відзначити, що у дівчини багато таких фото, так як вона художниця. Ервін спеціалізується на еротичних малюнках.

На свіжому фото можна розгледіти неймовірну фігуру дружини Цекало: її пишні груди, тонку талію і округлі стегна. Особливого шарму фото додало чорне волосся дівчини, яке спадало на плечі.

Як відомо, Дарина Ервін і Олександр Цекало одружилися в США в 2019 році. Ервін молодша за свого чоловіка на 30 років, але, судячи з їх спільних фото, для пристрасті їх вік не перешкода.

Раніше ми писали, що Дарина Ервін поділилася пікантним фото, на якому позувала в мініатюрній маєчці. Красуня стояла біля стіни, тримаючи в руках сигарету. Пишні груди дівчини ледь не вивалилися з майки.

Крім цього, нещодавно Ервін вразила декольте у вельми відвертій майці. Вона була поруч з чоловіком, який отримував величезне задоволення від її присутності.

Нагадаємо, що Дарина Ервін влаштувала непристойні ігрища з чоловіком прямо на камеру: "Красуня і чудовисько".

Як повідомляла Politeka, Дарина Ервін показала, як розважається із зірковим чоловіком: «осідлала жеребця і...».

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