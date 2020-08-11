Дружина Олександра Цекало, актриса і художниця Дарина Ервін, показала, як проводить час зі своїм зірковим чоловіком

Як передає Politeka.net, серія фотографій з'явилася у неї в Instagram. На фото Дарина і Олександр відпочивали на пляжі. Але цього разу вони вирішили урізноманітнити свій відпочинок. Ервін осідлала жеребця і каталася на ньому вздовж берега. Так само вчинив і Цекало. Пишногруда красуня позувала на камеру, сидячи на коні. Виглядала вона чудово.

Крім цього, Ервін поділилася кадром, на якому вони з чоловіком удвох каталися на конях.

Як відомо, Дарина Ервін четверта дружина Цекало. Вони живуть в США, де і уклали шлюб. Відомо, що дівчина набагато молодша за свого зіркового чоловіка. Їй 29 років, а йому – 59.

Раніше ми писали, що молода дружина Цекало поділилася зворушливим фото з чоловіком. Красуня зробила селфі, засвітивши дуже глибоке декольте. Поруч з нею стояв Олександр, який виглядав дуже щасливим.

"Любов не знає кордонів", - підписано фото.

Відзначимо, що багато хто порівнює незвичайну Ервін з другою дружиною Цекало Лолітою. Незважаючи на те, що дівчата не схожі одна на одну, у них дуже схожий типаж зовнішності. До того ж, в молоді роки Лоліта виглядала приблизно так само.

Нагадаємо, що молода дружина Цекало видерлася на чоловіка прямо посеред ресторану, кадри облетіли мережу.

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