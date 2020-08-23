49-річна російська телеведуча Лєра Кудрявцева показала, що час над нею не владний

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram жінка, якій приписували роман зі співаком Сергієм Лазарєвим, поділилася фото з відпочинку в Туреччині, передає Politeka.net.

Лєра сидить на терасі в червоному з білим купальнику в стилі "пін-ап". На ній також червона косинка і жовто-чорні в'єтнамки. Очі вона сховала за сонцезахисними окулярами.

Відзначимо, що Кудрявцева вже встигла покритися красивою рівною засмагою, яку також із радістю демонструє на камеру.

Шанувальники не забарилися з компліментами, відзначивши її фігуру і квітучий зовнішній вигляд.

"Красуня, Лєрочко, світишся!😍 😍 😍", "Фігура вогонь 🔥 🔥 🔥 і груди шикарні свої👍 👍 👍", "Така класна!!! Така мініатюрна!! Така струнка і позитивна матуся🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 захват", "красиво!", "Мерлін❤️", - пишуть у коментарях.

Як відомо, Кудрявцева разом з дворічною дочкою Машею полетіла на відпочинок в сонячну Туреччину. Вона залишилася в захваті від курорту Kaya Palazzo Golf Resort, розташованого на березі Середземного моря всього за два кілометри від тематичного парку The Land of Legends і в 23 км від аеропорту Анталії.

Раніше ми повідомляли, що Лєра Кудрявцева різко відповіла ЗМІ на звинувачення в алкоголізмі, опублікувавши в Instagram пост з обуреннями.

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