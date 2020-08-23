49-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева показала, что время над ней не властно

На своей странице в социальной сети Инстаграм женщина, которой приписывали роман с певцоам Сергеем Лазаревым, поделилась фото с отдыха в Турции, передает Politeka.net.

Лера сидит на террасе в красном с белым купальнике в стиле «пин-ап». На ней также красная косынка и желто-черные вьетнамки. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками.

Отметим, что Кудрявцева уже успела покрыться красивым ровным загаром, который также с радостью демонстрирует на камеру.

Поклонники не замешкались с комплиментами, отметив ее фигуру и цветущий внешний вид.

«Красавица, Лерочка, светишься!😍😍😍», «Фигура огонь 🔥 🔥 🔥 И грудь шикарная своя👍👍👍», «Такая классная!!! Такая миниатюрная!! Такая стройная и позитивная мамочка🔥🔥🔥🔥🔥🔥 восторг», «Красиво!», «Мерлин❤️», – пишут в комментариях.

Как известно, Кудрявцева вместе с двухлетней дочерью Машей улетела на отдых в солнечную Турцию. Она осталась в восторге от курорта Kaya Palazzo Golf Resort, расположенного на берегу Средиземного моря всего в двух километрах от тематического парка The Land of Legends и в 23 км от аэропорта Антальи.

Ранее мы сообщали, что Лера Кудрявцева резко ответила СМИ на обвинения в алкоголизме, опубликовав в Инстаграм пост с возмущениями.

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