Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала себя и поздравила любимого человека с праздником

На фото Лера позировала в блестящем пиджаке и юбке. Рядом можно увидеть мужчину в джинсах, футболке и бейсболке - Игоря Крутого. Как оказалось, у российской звезды сегодня юбилей. На еще одном фото уже продюсер в пиджаке, с бабочкой и белой рубашке. А рядом Кудрявцева в вечернем платье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всей душой обожаемого мной @igorkrutoy65 С днём Рождения. При каждой встрече я вам говорю КАК я вас люблю и вы всегда мне говорите , что у меня хороший вкус, да ! Я это и сама знаю )))) очень ценю нашу дружбу. Вы всегда первый звоните, если что- то происходит и спрашиваете « чем помочь?» Я все помню , очень ценю и за это люблю ещё больше !!! Здоровья крепкого, улыбок до ушей и счастья безграничного! Творите маэстро , а мы вас будем обожать и преклоняться !!!! Ураааа!!!! С днюхой", - написала Лера.

Ранее мы сообщали, что Лера Кудрявцева резко ответила СМИ на обвинения в алкоголизме.

Лера Кудрявцева в шоке от того, какое мнение имеют о ней российское СМИ – в частности, считают алкоголичкой. Телеведущую это возмутило, и она решила ответить на подобные слухи у себя в Instagram.

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