49-летняя российская телеведущая, бывшая пассия певца Сергея Лазарева Лера Кудрявцева изумила горячим пляжным образом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в голубом бикини и легком платье, небрежно запахнутом на талии, с декольте чуть ли не до пупка и разрезом внизу по самое-самое.

Кудрявецва, в больших солнцезащитных очках, стояла посреди клумбы, подставив солнцу лицо, грудь и ножку. Легкая улыбка на лице, некая летняя истома и пленительные формы красотки - все в этом кадре говорит о том, что звезда наслаждается жизнью.

В подписи телеведущая попросила пользователей дарить больше положительных эмоций и выливать поменьше негатива.

"А давайте все вместе перейдём в новое измерение, где много ярких красок, любви, гармонии, понимания, уважения. Нас всех переодически швыряет в негатив, злость, раздражение. И даже это фото может кого- то бесить :) Можно вас попросить ничего не писать, а просто поставить ❤️ Хочу посмотреть кто читает текст, а кто просто смотрит фото. Ну и этим ❤️ вы согласитесь со мной, что главное в этом мире - любовь ! Любовь к себе, Жизни, ближнему, детям и нашему миру! ❤️❤️❤️", - обратилась Кудрявцева.

"Лера, Вы такой источник позитива !!!🙏"

"Лерочка, какая вы красивая😍"

"Но вы пример многим как нужно выглядеть😍😍 А это все, ваша доброта и наивность😍💋"

"Вы красавица, и дочка у Вас просто прелесть, такие глазки в которых можно утонуть🌷"

"Офигенски❤️"

"Шикарная Лера"

Напомним, телеведущую застукали за неожиданными развлечениями: "Попросила еще...".

Также Politeka писала, что артистка откровенно заговорила о страшной болезни: "начала собирать деньги".