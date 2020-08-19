Російський виконавець Філіп Кіркоров відзначився черговою витівкою і нарвався на критику

Як передає Politeka.net, в Instagram артиста з'явилося відео, приурочене до його нового кліпа. Філіп сів у гоночну машину, на якій з вітерцем прокотився. Поп-король вирішив продемонструвати фанатам всі свої емоції. Він кричав і витріщав очі від страху. За кермом автомобіля був накачаний красень.

"Ранок починаємо жарко! Тиждень = 5 мільйонів переглядів кліпу #Ролекс. І це ми тільки злітаємо. Пристебніть ремені", - написав Кіркоров.

Варто відзначити, що не всі шанувальники оцінили відео Кіркорова. Деякі не зрозуміли, чому він так сильно кричав і не поводився, як чоловік. Крім цього, підписники відзначили, що кліп набрав дуже багато дизлайків. Це говорить про те, що він не сподобався багатьом людям. Але знайшлися і ті, кому пісня припала до смаку.

«Так... дизлайків звичайно не мало","Диво", "Філіп запалює", "Круто дуже. Я з цією піснею на колонці по всьому місту їжджу)", "Філліп бомба, офігенний образ", "тепер Філя - король хайпа", "Штани не замочив?", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що кліп, який набрав 5 млн переглядів, Кіркоров записав разом з хлопцем Ольги Бузової Давою. Він викликав бурхливу реакцію серед фанатів зірок.

Нагадаємо, що Кіркоров довів Бузову новою витівкою по-багатому, відео: "це просто...".

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