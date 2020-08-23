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Скандальна парочка Меган Маркл і принц Гаррі збираються виїхати з США до Великобританії

Пара збирається до Великобританії після того, як будуть відкриті кордони. Екс-королівське подружжя хоче зайнятися справами свого благодійного фонду.

Про це заявив Омід Cкобі, один з авторів біографічної книги про життя пари «у пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї».

«Вони будуть щасливі приїхати і зайнятися роботою на місцях. Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що продовжать займатися справами у Великобританії», — заявив скобі.

При цьому розмови про те, що пара збирається повернутися до обов'язків членів королівської сім'ї, не йдуть, хоча Єлизавета II і говорила їм, що завжди готова прийняти їх.

«Гаррі і Меган зараз поглинені роботою в своєму некомерційному фонді Archewell і влаштувалися в Каліфорнії. Великобританія завжди буде важлива для них, але я сумніваюся, що вони повернуться до монарших обов'язків», — підкреслив письменник.



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Як з'ясувалося, монарх віддала будинок Меган Маркл і принца Гаррі іншій принцесі Беатріс, яка нещодавно повінчалася зі своїм бойфрендом.

Так, внучка британської королеви отримала від Єлизавети II дозвіл заселитися в порожній особняк на території Кенсінгтонського палацу. Йдеться про Ноттінгемський котедж, де раніше жили герцоги Сассекські Меган Маркл з принцом Гаррі до свого переїзду в Віндзор.

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