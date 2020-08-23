Скандальная парочка Меган Маркл и принц Гарри собираются уехать из США в Великобританию
Пара собирается в Великобританию после того, как будут открыты границы. Экс-королевская пара хочет заняться делами своего благотворительного фонда.
Об этом заявил Омид Скоби, один из авторов биографической книги о жизни пары «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи».
«Они будут рады приехать и заняться работой на местах. Гарри и Меган ясно дали понять, что продолжат заниматься делами в Великобритании», — заявил Скоби.
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При этом речи о том, что пара собирается вернуться обязанностям членов королевской семьи, не идет, хотя Елизавета II и говорила им, что всегда готова принять их.
«Гарри и Меган сейчас поглощены работой в своем некоммерческом фонде Archewell и обосновались в Калифорнии. Великобритания всегда будет важна для них, но я сомневаюсь, что они вернутся к монаршим обязанностям», — подчеркнул писатель.
Также ранее сообщалось, что стало известно о дерзкой "пощечине", которую отвесила королева Елизавета II бывшей звезде Голливуда.
Как выяснилось, монарх отдала дом Меган Маркл и принца Гарри другой принцессе Беатрис, которая недавно обвенчалась со своим бойфрендом.
Так, внучка британской королевы получила от Елизаветы II разрешение заселиться в пустующий особняк на территории Кенсингтонского дворца. Речь идет о Ноттингемском коттедже, где раньше жили герцоги Сассекские Меган Маркл с принцем Гарри до своего переезда в Виндзор.
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