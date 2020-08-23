Глава уряду Денис Шмигаль розкрив, що слід чекати громадянам після зростання мінімальної зарплати до 5000 гривень 

Нагадаємо, з 1 вересня 2020 року мінімалка зросте на 277 гривень. На думку Шмигаля, українські підприємці не повинні відчути ніякого додаткового навантаження у зв'язку з цим, пише "Сьогодні".

"При 5000 гривень ніяких шоків не буде - підприємці додаткового навантаження не помітять. Що стосується 6000 грн - є різні думки. Ми бачимо, що конкуренція за робочу силу останнім часом стимулювала бізнес у питаннях ефективності та піднятті зарплат. Таких підприємств близько 80%. Інші повинні підтягуватися. У будь-якому випадку, рівень мінімальної зарплати – важливий баланс між реальним сектором економіки і соціальним обов'язком держави", - заявив Шмигаль.

зарплата, люди на вулиці, українці

За словами топ-чиновника, підвищення мінімалки - необхідний крок, так як зараз в країні спостерігається низька інфляція, економіка "охолоджується", що може привести до подальшої кризи.

Популярні новини зараз

"Жінці йде восьмий десяток": безбашенна Пугачова вразила оновленим стилем

Тарифи готуються до нового зльоту, українців оглушили цифрами: "П'ять тисяч гривень за тепло, 12 тисяч за..."

На Одещині з лікарень масово звільняються медики, лікарі панікують: "Хто буде лікувати?"

Нацбанк прийняв важливе рішення щодо готівки, яке торкнеться всіх українців: "У вересні банкноти..."
Показати ще

Шмигаль зазначив, що в даний час стоїть завдання "розігріти" економіку і підвищити споживчий попит.

Глава Кабміну додав, що перший крок у цьому напрямку - це була допомога пенсіонерам, а тепер треба робити другий крок, тобто піднімати розмір мінімальної зарплати. За його словами, такі дії дозволять вивести в офіційну площину велику суму фонду оплати праці, а також допоможуть підтримати працівників бюджетної сфери з невисоким доходом.

зарплата гроші гривня гаманець

Раніше ми повідомляли, президент Володимир Зеленський, коментуючи підвищення мінімалки, висловив упевненість, що державний бюджет повинен витримати подібне навантаження. Мова не тільки про швидке підвищення до 5000 гривень, а й третій заключний етап - до 6500 гривень, який має відбутися в липні наступного року.

Нагадавши, про зростання зарплат в Україні: стало відомо, хто отримає надбавку.

Як повідомляла Politeka, податки українцям кардинально збільшать, кому доведеться платити більше: "вже з 1 вересня..."

Також Politeka писала, що підвищення мінімальної зарплати: з'явилося важливе попередження, "менше ніж за рік збільшиться на..."