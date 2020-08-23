Як зростання цього показника вплине на громадян

Глава уряду Денис Шмигаль розкрив, що слід чекати громадянам після зростання мінімальної зарплати до 5000 гривень

Нагадаємо, з 1 вересня 2020 року мінімалка зросте на 277 гривень. На думку Шмигаля, українські підприємці не повинні відчути ніякого додаткового навантаження у зв'язку з цим, пише "Сьогодні".

"При 5000 гривень ніяких шоків не буде - підприємці додаткового навантаження не помітять. Що стосується 6000 грн - є різні думки. Ми бачимо, що конкуренція за робочу силу останнім часом стимулювала бізнес у питаннях ефективності та піднятті зарплат. Таких підприємств близько 80%. Інші повинні підтягуватися. У будь-якому випадку, рівень мінімальної зарплати – важливий баланс між реальним сектором економіки і соціальним обов'язком держави", - заявив Шмигаль.

За словами топ-чиновника, підвищення мінімалки - необхідний крок, так як зараз в країні спостерігається низька інфляція, економіка "охолоджується", що може привести до подальшої кризи.

Шмигаль зазначив, що в даний час стоїть завдання "розігріти" економіку і підвищити споживчий попит.

Глава Кабміну додав, що перший крок у цьому напрямку - це була допомога пенсіонерам, а тепер треба робити другий крок, тобто піднімати розмір мінімальної зарплати. За його словами, такі дії дозволять вивести в офіційну площину велику суму фонду оплати праці, а також допоможуть підтримати працівників бюджетної сфери з невисоким доходом.

Раніше ми повідомляли, президент Володимир Зеленський, коментуючи підвищення мінімалки, висловив упевненість, що державний бюджет повинен витримати подібне навантаження. Мова не тільки про швидке підвищення до 5000 гривень, а й третій заключний етап - до 6500 гривень, який має відбутися в липні наступного року.

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