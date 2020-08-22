Стало известно, что будет с налогами после очередного повышения минимальной зарплаты в Украине

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, с 1 сентября размер минималки вырастет до 5000 гривен, и на этом фоне повысятся налоги для ФЛП.

“Единщики” II группы, у которых есть возможность найма сотрудников, должны платить 20% минималки налога и 22% – ЕСВ. Сейчас это 944 и 1039 грн соответственно. И уже в следующем месяце платежи вырастут до 1000 и 1100 грн.

По словам аналитика Егора Комова, повышение минималки компенсирует дополнительные расходы на зарплаты. В Минфине ранее уже подсчитали, что перерасчет минимальной зарплаты позволит дополнительно получить в ПФУ 1,2 млрд грн и еще 1,2 млрд грн подоходного налога в местный и государственный бюджеты.

“Повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. Здесь есть своя тонкая грань, после которой бизнес будет уходить в тень. Думаю, до 6000 грн сейчас можно практически безболезненно повысить минимальную зарплату. Но здесь нужно принимать решение с учетом позиции заинтересованных сторон и возможности бюджета”, – объяснил нюансы Егор Комов.

Ранее мы рассказывали, что повышение минималки станет настоящим шоком для украинской экономики.

Бизнес поставят перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций, а пострадают больше всех малые и средние предприятия.

Более того, не стоит забывать об инфляции. Если сейчас власть рассчитывает на более дешевые кредиты для бизнеса после повышения минималки, тогда как ускорение инфляции, наоборот, может спровоцировать увеличение процентных ставок.

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