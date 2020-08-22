Переможниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком гімнастка Даша Ульянова перевтілилася в екранний образ

Як пише Politeka.net, дівчина взяла участь у зйомках і для цього вона переодяглася в жінку-кішку. Вона попозувала в чорному облягаючому фігуру костюмі з глибоким декольте, який відкриває погляду пишний бюст красуні. Даша Ульянова залізла на дах висотки прийнявши пікантну позу, перекинувши одну ногу через парапет. Захоплюючий дух фотознімок гімнастка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Користувачі почали обговорювати побачене.

"Вже трохи нудить від фоток зі зйомок, хочеться чогось простого)😂», «Жінка-кішка❤️», «втрачаю голову🔥 🔥 🔥 🔥", - пишуть в коментарях.

До слова, раніше дівчина зізнавалася, що до жаху боялася всього, що було хоч якось пов'язано з висотою. Цей великий список включав в себе перельоти, високі поверхи і дахи і навіть атракціони.

Однак, одного разу Даші Ульяновій довелося брати участь у зйомці, де вона сиділа на краю даху спустивши ноги вниз. Цей досвід допоміг Даші впоратися зі страхом. І вже пів року по тому Даша Ульянова зважилася на політ на повітряній кулі.

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