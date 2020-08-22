Українська співачка Тіна Кароль спокусила фанатів ідеальним образом в сріблястому купальнику

На фан-сторінці Тіни з'явився фотоколаж, на якому артистка позувала з учасниками кліпу "Вабити-Бавити". Спеціально для артистки текст пісні написала реп-виконавиця Alyona Alyona, а сам кліп артистка представила рівно рік тому. З цього приводу "ФанТіна" і представила спеціальну добірку кращих кадрів зірки.

У ролику співачка приваблює чоловіків образом біля басейну, а потім влаштовує гарячі танці. Так, за сюжетом кліпу два домробітника, роль яких дісталася талановитим танцюристам Josh Killacky і Tim Milgram, домагаються уваги своєї гарячої господині Тіни. Минулого літа ролик став хітом, тому і зараз фанати не змогли залишитися байдужими.

"Сьогодні рівно рік з дня виходу танцювального суперхіта #ВАБІТІ 💃💃💃💃🤼♀️», - написали на сторінці «Фантіни».

"Час-як вода😱 😻», «час промайнув несподівано🔥 😶»," а співаю і танцюю досі🌸 💋», «спокусливо», «розкішна жінка😍 😍 😍», - відразу ж відреагували шанувальники.

Ми також писали, дуже часто Тіна показує домашні відео, зроблені в її власному саду в оточенні квітів. Знаменитість вже давно розповіла, що любить свій сад і тому нерідко показує там яскраві рослини, рожеві троянди та інші квіти. Не так давно вона навіть влаштувала домашню фотосесію на тлі квітучих рослин. А сьогодні зірка представила стильний кадр з півоніями в руках.

Прикривши груди півоніями, Тіна засвітила лише частину образу-стильний піджак кремового відтінку. Також на обличчі зірки можна помітити макіяж, який лише надав ніжному образу грайливості. Відвернувшись від об'єктива, Тіна захопила чуттєвим виглядом, а також простий укладанням без прикрас.

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