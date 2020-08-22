Зірка серіалу" Школа " Ліза Василенко прогулялася по Києву з подружками-красунями
Як пише Politeka.net, Ліза Василенко одна з небагатьох українських актрис, яка зуміла знайти популярність в достатньому юному віці. Дівчина, як і багато інших зірок шоу-бізнесу, почала активно вести мікроблог в Інстаграме, де розміщує фото і відео відпочинку, особистого життя, а також результати професійних фотосесій.
Нещодавно знаменитість поділилася з фанатами знімками, на яких прогулялася в компанії своїх подружок.
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Три дівчини-красуні сфотографувалися на одному їх мостів через Дніпро в Києві.
Сама Ліза Василенко для прогулянки вибрала топ коралового кольору з вирізом на грудях і білі спортивні штани. Волосся вона розпустила і яскраво нафарбувалася.
До цього ми писали, що відома українська актриса Єлизавета Василенко, зірка серіалу "Школа", показала себе в літньому образі.
На фото красуня позувала в топі з величезним декольте. Ліза не одягала білизну, зробивши фото досить гарячим. Василенко не соромилася демонструвати себе і зробила кілька знімків, на яких можна оцінити фігуру красуні. Волосся актриса вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила ланцюжком на шиї.
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