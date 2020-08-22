Про що потрібно знати українцям

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підвищення мінімалки

Про це він розповів виданню « Україна 24 ».

Зеленський упевнений, що український бюджет обов'язково витримає трьохетапне підвищення мінімальної заробітної плати і підкреслив, що це небезпечно робити в короткі терміни.

"Бюджет обов'язково витримає. Перше збільшення-5 тис. грн, ми точно знаємо, що можемо збільшити до 6,5 тис.в середині 2021 року. Крім того, що людям буде легше, нічого не буде. Це збільшення-це правильне ставлення до людей. Вони не можуть себе почувати жебраками", - сказав глава держави.

Також президент анонсував здешевлення кредитів для українців.

"10% іпотека в Україні повинна бути для всіх людей", - зазначив Зеленський.

Додамо, що вже з 1 вересня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 5000 гривень, і це буде перший етап зростання розміру виплати.

Наступне підвищення - на тисячу гривень з 1 січня і на 500 гривень з 1 липня. Якщо всі ці плани будуть реалізовані, то мінімалка менше ніж за рік збільшиться майже на 40% і досягне 6500 гривень.

Раніше ми повідомляли, що в НБУ впевнені, що підвищення мінімалки поліпшить її співвідношення до середньої зарплати. Більш того, буде збільшено попит на внутрішньому ринку (хоча очевидно, що мова піде в першу чергу про вузькому сегменті товарів першої необхідності) і вона посприяє детінізації економіки.

Нагадавши, про зростання зарплат в Україні: стало відомо, хто отримає надбавку.

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