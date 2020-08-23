Модні образи відомих артисток не завжди виходять вдалими

Дуже часто молоді співачки, актриси, телеведучі переборщують з костюмами і показують багато зайвого. Іноді ж поява без білизни на публіці стає причиною бурхливих обговорень. Представляємо вашій увазі топ-фото знаменитостей, які епатували публіку появою без білизни в модних нарядах і стильних образах.

Тіна Кароль вкрай рідко з'являється на публіці в непободающем вигляді. Найчастіше елегантні вбрання зірки навряд чи можна назвати нескромними. Тому фото, на яких Тіна позує без ліфчика, чимало розбурхують мережу. Більш того, фанати завжди захоплюються образами співачки.

Ані Лорак,як і Тіна Кароль, не любитель відвертих зйомок. Проте, в одному з останніх кліпів і на знімках, зроблених на відпочинку, зірці вдалося здивувати. Справа в тому, що Кароліна з'явилася без білизни і вразила жаркими образами - чорні короткий топ і кофта зі шнурівкою на грудях чимало заінтригували фанатів.

Настя Каменських ж не боїться підкреслювати наготу сміливими нарядами. Тонкі сіточки, глибокі декольте до пупка або наряди, білизна під якими недоречно, - все це є в гардеробі зірки. Артистка любить своє тіло, тому вважає за краще показувати його в природному вигляді.

Оля Полякова любить дивувати сукнями з нереальними розрізами на стегнах, короткими міні, ледь прикривають сідниці, і сукнями, які носити краще без ліфчика. Струнка знаменитість знає, що виглядає приголомшливо, тому не раз показувала себе без білизни.

Прославившись завдяки зйомкам для дорослих і незвичайному голосу, Даша Астаф'єва звикла до уваги фанатів. Щоб підтримувати інтригу, Астаф'єва часто знімається в екстравагантних фотосесіях і приміряє провокативні образи.

Модель Емілі Ратаковскі віддає перевагу природності, тому в її профілі в Instagram досить багато кадрів, на яких дівчина без білизни, макіяжу і укладок. Ратаковскі воліє показувати себе в простих образах, не соромлячись свого тіла.

Модель Белла Хадід, подруга Емілі, також любить природні образи, при цьому на публіці Белла не боїться блищати в нарядах, що показують її форми. Дівчина вже не раз позувала на червоній доріжці без ліфчика, проте не завжди це закінчувалося вдало - під час однієї з фотосесій Белла показала зайве на камери через глибокі вирізи на червоному вбранні.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.

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