Модные образы известных артисток не всегда получаются удачными

Очень часто молодые певицы, актрисы, телеведущие перебарщивают с костюмами и показывают много лишнего. Иногда же появление без белья на публике становится причиной бурных обсуждений. Представляем вашему вниманию топ-фото знаменитостей, эпатироваших публику появлением без белья в модных нарядах и стильных образах.

Тина Кароль крайне редко появляется на публике в непободающем виде. Чаще всего элегантные наряды звезды едва ли можно назвать нескромными. Поэтому фото, на которых Тина позирует без лифчика, немало будоражат сеть. Более того, фанаты всегда восхищаются образами певицы.

Ани Лорак, как и Тина Кароль, не любитель откровенныъ съемок. Тем не менее, в одном из последних клипов и на снимках, сделанных на отдыхе, звезде удалось удивить. Дело в том, что Каролина появилась без белья и поразила жаркими образами - черные короткий топ и кофта со шнуровкой на груди немало заинтриговали фанатов.

Настя Каменских же не боится подчеркивать наготу смелыми нарядами. Тонкие сеточки, глубокие декольте до пупка или наряды, белье под которыми неуместно, - все это есть в гардеробе звезды. Артистка любит свое тело, поэтому предпочитает показывать его в естественном виде.

Оля Полякова любит удивлять платьями с нереальными разрезами на бедрах, короткими мини, едва прикрывающими ягодици, и платьями, которые носить лучше без лифчика. Стройная знаменитость знает, что выглядит потрясающе, поэтому не раз показывала себя без белья.

Прославившись благодаря съемкам для журнало для взрослых и необыкновенному голосу, Даша Астафьева привыкла ко вниманию фанатов. Чтобы поддерживать интригу, Астафьева часто снимается в экстравагантных фотосессиях и примеряет провокативные образы.

Модель Эмили Ратаковски предпочитает естественность, поэтому в ее профиле в Инстаграм довольно много кадров, на которых девушка без белья, макияжа и укладок. Ратаковски предпочитает показывать себя в простых образах, не стесняясь своего тела.

Модель Белла Хадид, подруга Эмили, также любит естественные образы, при этом на публике Белла не боится блистать в нарядах, показывающие ее формы. Девушка уже не раз позировала на красной дорожке без лифчика, однако не всегда это заканчивалось удачно - во время одной из фотосессий Белла показала лишнее на камеры из-за глубоких вырезов на алом наряде.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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