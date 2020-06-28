Иногда звезды устают от сексуальных мини и каблуков, поэтому выбирают нечто поудобнее
Красотки могут позволить себе пощеголять не в платьях, а в толстовках и удобных джинсах, пишет Politeka.net. Именно такой стиль именуется кэжуал, что значит с английского: «повседневный», «небрежный» и «свободный неофициальный».
Знаменитости в простых одеждах тем самым показывают, что такие же, как простые люди и им свойственно носить комфортные вещи.
Ани Лорак выглядит молодежно, записывая видео в "TikTok". Темная толстовка с буквами на груди и красная кепка - в таком виде красотку не узнать, ведь чаще всего она носит платья.
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Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха в обычной жизни также предпочитает надевать удобные вещи. В частности, как на этом фото: футболка, кофта и лосины с кроссовками.
Певица Надя Дорофеева в любом виде выглядит стильно и очень привлекательно. Звезда часто выбирает подобную одежду, оставаясь на волне с поклонниками.
Анна Седокова иногда скрывает идеальные формы за большими кофтами и спортивными штанами. Для молодой мамы троих детей стиль кэжуал в самый раз.
Вера Брежнева всегда поражает поклонников жаркими образами, но не в этот раз. На фото красотка скрыла совершенства своей фигуры под растянутой толстовкой и спортивных штанах.
Напомним, Ани Лорак позировала в блестящем платье, довольно коротеньком, под которым не было белья.
Образ Каролина дополнила туфлями на большом каблуке, а волосы решила собрать в хвост. Красотка поиграла для фотографа и позировала на большой коробке из-под музыкальной аппаратуры.
Напомним, раздетая экс-жена любовника Ани Лорак ошеломила переменами в личной жизни
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