Всесвітньо відома американська актриса Памела Андерсон похвалилася ідеальною фігурою

У 90-ті навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімки актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею телесеріалу «Рятувальники Малібу».

Як передає Politeka.net, черговими спогадами зі своєї бурхливої молодості вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Найбажаніша модель 90-х постала на кадрі в білій сукні, яка кокетливо підняла і засвітила мереживну білизну. Даний знімок був зроблений в кращі роки Андерсон, коли вона була в самому соку, а спокусливі ніжки зводили з розуму чоловіків по всьому світу.

Раніше американська модель Памела Андерсон поділилася новим кадром, на якому зображена в розкішному купальнику кремового кольору. Знаменитість ефектно позувала на знімку, виставить одну ногу вперед.

Відвертий образ 53-річної красуні доповнили босоніжки із золотистою фурнітурою, стильний манікюр і об'ємна укладка.

Нагадаємо, в 1990 році Андерсон була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називалася «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки на обкладинки, а й на вкладені у видання постери.