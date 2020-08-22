Українці продовжують скаржитися на незадовільний сервіс ПриватБанку

Про це йдеться у новому відгуку, який залишив незадоволений клієнт на тематичному сайті Мінфін.

За її словами, вона сплачувала через державний ПриватБанк комунальні послуги.

Однак, її власні кошти не дійшли до адресату через те, що ПриватБанк закрив реквізити.

"Я оплатила комунальні послуги ОСББ, але вони не потрапили до адресата, так як банк закрив реквізити, а назва ОСББ збіглася. А тепер вони мені пишуть, щоб я сама вибивала кошти з помилкового адресата. Тобто, помилка банка, а проблеми мої! Нікому не раджу доручати свої гроші Приватбанку", - зазначила клієнтка у своєму відгуку.

Однак у ПриватБанку одразу відкинули будь-які звинувачення клієнтки, якій досі не повернули кошти.

"Хочемо звернути вашу увагу, що при створенні платежу ви маєте змогу бачити реквізити отримувача, за якими будете відправляти кошти ще до його проведення. Таким чином, підтверджуючи платіж ви доручаєте банку відправити кошти за введеними реквізитами. Якщо відправником були введені помилкові або застарілі реквізити ми маємо змогу сформувати лист на отримувача для повернення платежу", - відповів представник банківської установи у коментарях під скаргою.

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