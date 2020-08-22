Украинцы продолжают жаловаться на неудовлетворительный сервис Приватбанка

Об этом говорится в новом отзыве, который оставил недовольный клиент на тематическом сайте Минфин.

По ее словам, она платила через государственный ПриватБанк коммунальные услуги.

Однако, ее собственные средства не дошли до адресата из-за того, что ПриватБанк закрыл реквизиты.

"Я оплатила коммунальные услуги ОСМД, но они не попали к адресату, так как банк закрыл реквизиты, а название ОСМД совпала. А теперь они мне пишут, чтобы я сама выбивала средства из ложного адресата. То есть, ошибка банка, а проблемы мои! Никому не советую поручать свои деньги Приватбанку", - отметила клиентка в своем отзыве.

Однако в Приватбанке сразу отвергли любые обвинения клиентки, которой до сих пор не вернули средства.

"Хотим обратить ваше внимание, что при создании платежа вы можете видеть реквизиты получателя, по которым будете отправлять средства еще до его проведения. Таким образом, подтверждая платеж вы поручаете банку отправить средства по введенным реквизитам. Если отправителем были введены ошибочные или устаревшие реквизиты мы имеем возможность сформировать письмо на получателя для возврата платежа", - ответил представитель банковского учреждения в комментариях под жалобой.

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