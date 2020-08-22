Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як проводить час на вихідних

Найчастіше Каменських демонструє ідеальні образи з легким макіяжем на обличчі з "природним" ефектом під час фотосесій. Настя любить показувати і домашні вбрання разом з тим, як проводить будні. При цьому зірка не забуває про тренування.

Каменських не тільки щоранку досить в ранній час відправляється на пробіжку, але ще і займається в хореографічному залі, піднімаючи рівень своїх танцювальних навичок. Зараз співачка рідко виступає, але це не заважає їй підтримувати себе у формі і розвиватися для майбутніх концертів. Зі своєю командою Настя все частіше показує епатажні виступи в костюмах, які дуже бударажить публіку.

"Думаю, за моїми відео легко здогадатися, як я обожнюю танцювати! 💃 🏻Жоден день не проходить без цього! Тому я рада, що зараз майже кожен мій день проходить в студії, де ми з дівчатками готуємося дивувати вас новими танцювальними постановками☺ А як почався ваш день?🥰», - написала Настя.

Шанувальники ж були здивовані фігурою Насті в чорному комбінезоні, деякі навіть подумали, що Настя і правда вагітна:

"Настя, давай на танці з зірками", " все-таки вагітна? Живіт вже не приховати 😏», "поправилася просто", " Настя ти будеш в Танцях з зірками???", "Красуня та й все" « " танцюрист Диско😂 🔥", «танцює як курка 🤦♀️🤣🤣🤣», «😍 який у вас зріст і вагу? ❤ ️ ", "Настя, спасибі❤️ твої sport video дуже класні👍 🏻 кожен день роблю зарядку разом з тобою», «класна Циганочка».

Також раніше зірка поділилася новим спекотним знімком з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

У ці дні Настя щосили насолоджується літнім сонцем і пляжними розвагами на морі, при цьому не забуваючи ділитися з шанувальниками кадрами свого відпочинку. Цього разу зірка опублікувала нове фото, на якому показала своє розкішне літнє тіло.

Так, на знімку Настя позує на тлі моря в чорному купальнику-бікіні. Стильний наряд співачки привертає до себе увагу оригінальною бахромою і високою посадкою плавок, яка додає купальнику пікантну родзинку. Свій модний образ Настя доповнила великими окулярами і годинником.

Співачка стоїть, спокусливо прогнувшись злегка в сторону і виставивши одну ногу вперед, щоб зробити свою фігуру ще більш стрункою. Відзначимо, що така фігура далася співачці не легко, адже свого часу їй довелося боротися із зайвою вагою. Тепер вона активно підтримує отриманий результат за допомогою тренувань і правильного харчування.

Нагадавши, щаслива Каменських у відвертому купальнику показала бюст після поповнення в родині:"Груша".

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