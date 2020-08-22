Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как проводит время на выходных

Чаще всего Каменских демонстрирует идеальные образы с легким макияжем на лице с "естественным" эффектом во время фотосессий. Настя любит показывать и домашние наряды вместе с тем, как проводит будни. При этом звезда не забывает о тренировках.

Каменских не только каждое утро довольно в раннее время отправляется на пробежку, но еще и занимается в хореографическом зале, поднимая уровень своих танцевальных навыков. Сейчас певица редко выступает, но это не мешает ей поддерживать себя в форме и развиваться для будущих концертов. Со своей командой Настя все чаще показывает эпатажные выступления в костюмах, которые очень бударажит публику.

«Думаю, по моим видео легко догадаться, как я обожаю танцевать! 💃🏻Ни один день не проходит без этого! Поэтому я рада, что сейчас почти каждый мой день проходит в студии, где мы с девочками готовимся удивлять вас новыми танцевальными постановками🤩 А как начался ваш день?🥰», - написала Настя.

Поклонники же были удивлены фигурой Насти в черном комбинезоне, некоторые даже подумали, что Настя и правда беременна:

«Настя, давай на танцы со звездами», «Все-таки беременна? Живот уже не скрыть 😏», «поправилась просто», «Настя ты будешь в Танцах со звездами???», «Красотка да и все», «Танцор Диско😂🔥», «Танцует как курица 🤦‍♀️🤣🤣🤣», «😍 какой у вас рост и вес? ❤️», «Настя, спасибо❤️ Твои sport video очень классные👍🏻 Каждый день делаю зарядку вместе с тобой», «Классная цыганочка».

Также ранее звезда поделилась новым жарким снимком с отдыха на своей странице в Инстаграм.

В эти дни Настя вовсю наслаждается летним солнцем и пляжными развлечениями на море, при этом не забывая делиться с поклонниками кадрами своего отдыха. На этот раз звезда опубликовала новое фото, на котором показала свое роскошное летнее тело.

Так, на снимке Настя позирует на фоне моря в черном купальнике-бикини. Стильный наряд певицы привлекает к себе внимание оригинальной бахромой и высокой посадкой плавок, которая добавляет купальнику пикантную изюминку. Свой модный образ Настя дополнила большими очками и часами.

Певица стоит, соблазнительно прогнувшись слегка в сторону и выставив одну ногу вперед, чтобы сделать свою фигуру еще более стройной. Отметим, что такая фигура далась певице не легко, ведь в свое время ей пришлось бороться с лишним весом. Теперь она активно поддерживает полученный результат при помощи тренировок и правильного питания.

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила фигурой в слишком тесном купальнике.