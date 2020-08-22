Сергей и Снежана Бабкины были на грани развода
Откровенное признание в интервью Маше Ефросининой сделал сам музыкант, передает Politeka.net.
Тарифы готовятся к новому взлету, украинцев оглушили цифрами: "Пять тысяч гривен за тепло, 12 тысяч за..."
Молодящаяся Пугачева в прозрачной юбке дала полюбоваться своими 70-летними формами: "Ноги от ушей!"
«Пошлячек»: Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила
Российская Кардашьян втиснула внушительные объемы в тесный купальник и показалась на улице: «Хотите…»
По его словам, их брак со Снежаной оказался на грани разрыва после того, как группа 5'nizza окончательно распалась.
"Я сделал очень больно. Этому прощенья нет. Я как мужчина очень сильно налажал... Я стал сольным исполнителем и начал частенько уезжать. Она (Снежана, - ред.) не была со мной, не ездила", - рассказывает Сергей о поездке, во время которой произошла измена.
По приезду домой Снежана заявила музыканту, что "обо всем знает".
"Я видела сон, что ты сидишь посреди комнаты, а вокруг тебя очень много кукол Барби. А ты сидишь и пожимаешь плечами. Это правда?", - продолжил певец.
Однако Сергей сперва всячески отнекивался и даже повышал голос на жену. Но ситуация изменилась уже вечером.
"Я отнекивался, разозлился, кричал даже. А вечером мылся в ванной и начал сильно рыдать. Снежана спокойно зашла, увидела все и ушла", - вспоминает популярный певец.
"Я останавливал ее, на коленях вымаливал прощения, просил дать время, обещал все исправить", - добавил Бабкин.
По словам Сергея Бабкина, их брак со Снежаной спас "загадочный хозяин", о котором он уже неоднократно рассказывал.
"Уходя Снежана услышала, что в ванной бежит вода, а я, когда ухожу все перекрываю, все краны. Она зашла и увидела полную ванну воды, которая уже вытекает за края. Она раз, а краны закрыты, начинает быстренько эту воду вытирать тряпкой, потому что все льется на пол…и чувствует, что кто-то стоит в такой же позе и дышит возле нее и говорит: "Что вы? Что вы делаете?" И она села на чемоданы и успокоилась", - резюмировал Сергей Бабкин в эфире программы Маши Ефросининой на Youtube.
Напомним, что заросший Бабкин поразил новой внешностью, Кошевой из "Квартал 95" одобряет
Как сообщала Politeka, счастливый Сергей Бабкин в дерзком образе впечатлил сходством с Джонни Деппом
Также Politeka писала, что Сергей Бабкин в одних трусах показал «козу» и умилил сеть: «Типа крутой».