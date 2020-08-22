Сергей и Снежана Бабкины были на грани развода

Откровенное признание в интервью Маше Ефросининой сделал сам музыкант, передает Politeka.net.

По его словам, их брак со Снежаной оказался на грани разрыва после того, как группа 5'nizza окончательно распалась.

"Я сделал очень больно. Этому прощенья нет. Я как мужчина очень сильно налажал... Я стал сольным исполнителем и начал частенько уезжать. Она (Снежана, - ред.) не была со мной, не ездила", - рассказывает Сергей о поездке, во время которой произошла измена.

По приезду домой Снежана заявила музыканту, что "обо всем знает".

"Я видела сон, что ты сидишь посреди комнаты, а вокруг тебя очень много кукол Барби. А ты сидишь и пожимаешь плечами. Это правда?", - продолжил певец.

Однако Сергей сперва всячески отнекивался и даже повышал голос на жену. Но ситуация изменилась уже вечером.

"Я отнекивался, разозлился, кричал даже. А вечером мылся в ванной и начал сильно рыдать. Снежана спокойно зашла, увидела все и ушла", - вспоминает популярный певец.

"Я останавливал ее, на коленях вымаливал прощения, просил дать время, обещал все исправить", - добавил Бабкин.

По словам Сергея Бабкина, их брак со Снежаной спас "загадочный хозяин", о котором он уже неоднократно рассказывал.

"Уходя Снежана услышала, что в ванной бежит вода, а я, когда ухожу все перекрываю, все краны. Она зашла и увидела полную ванну воды, которая уже вытекает за края. Она раз, а краны закрыты, начинает быстренько эту воду вытирать тряпкой, потому что все льется на пол…и чувствует, что кто-то стоит в такой же позе и дышит возле нее и говорит: "Что вы? Что вы делаете?" И она села на чемоданы и успокоилась", - резюмировал Сергей Бабкин в эфире программы Маши Ефросининой на Youtube.

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