Історія з втечею Меган Маркл і принца Гаррі до США не вщухає

Про це пише видання Express.co.uk.

Як відомо, королівська сім'я, в тому числі і Єлизавета II, негативно поставилися до переїзду герцогів Сассекських Меган Маркл і принца Гаррі з Великобританії і відмови від привілеїв.

Але на цьому історія не закінчилася. Стало відомо про зухвалий "ляпас", який відважила королева Єлизавета II колишній зірці Голлівуду.

Як з'ясувалося, монарх віддала будинок Меган Маркл і принца Гаррі іншій принцесі Беатріс, яка нещодавно повінчалася зі своїм бойфрендом.

Так, внучка британської королеви отримала від Єлизавети II дозвіл заселитися в порожній особняк на території Кенсінгтонського палацу. Йдеться про Ноттінгемський котедж, де раніше жили герцоги Сассекські Меган Маркл з принцом Гаррі до свого переїзду в Віндзор.

З цього котеджу Маркл і Гаррі поїхали через його маленькі розміри. Будівля, площею всього 100 "квадратів", має лише дві спальні, дві кімнати для прийомів гостей, кухню і ванну.

Раніше ми вже розповідали, як в Королівському палаці знущаються над Меган Маркл.

Як виявилося, деякі члени королівської сім'ї дали Меган прізвисько. Родичі королеви називали дружину молодшого сина принцеси Діани "танцівницею Гаррі«, до якої»додається багаж".

"Я дійсно не думаю, що це та ситуація, коли нам потрібно називати імена для кожного прикладу, що є в книзі. Це розмови за спиною пари Меган і Гаррі, які описують умови, в які вони потрапили», — пояснює Омід скобі, який присвятив цілу книгу герцогам Сассекським.

Нагадаємо, що Меган Маркл осоромилася після переїзду, сміється навіть прислуга

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