История с бегством Меган Маркл и принца Гарри в США не утихает

Об этом пишет издание Express.co.uk.

Как известно, королевская семья, в том числе и Елизавета II, негативно отнеслись к переезду герцогов Сассекских Меган Маркл и принца Гарри из Великобритании и отказу от привелегий.

Но на этом история не закончилась. Стало известно о дерзкой "пощечине", которую отвесила королева Елизавета II бывшей звезде Голливуда.

Как выяснилось, монарх отдала дом Меган Маркл и принца Гарри другой принцессе Беатрис, которая недавно обвенчалась со своим бойфрендом.

Так, внучка британской королевы получила от Елизаветы II разрешение заселиться в пустующий особняк на территории Кенсингтонского дворца. Речь идет о Ноттингемском коттедже, где раньше жили герцоги Сассекские Меган Маркл с принцем Гарри до своего переезда в Виндзор.

Из этого коттеджа Маркл и Гарри уехали из-за его маленьких размеров. Здание, площадью всего 100 "квадратов", имеет лишь две спальни, две комнаты для приемов гостей, кухню и ванную.

Ранее мы уже рассказывали, как в королевском дворце издеваются над Меган Маркл.

Как оказалось, некоторые члены королевской семьи дали Меган прозвище. Родственники королевы называли супругу младшего сына принцессы Дианы «танцовщицей Гарри», к которой «прилагается багаж».

«Я действительно не думаю, что это та ситуация, когда нам нужно называть имена для каждого примера, что есть в книге. Это разговоры за спиной пары Меган и Гарри, которые описывают условия, в которые они попали», — объясняет Омид Скоби, который посвятил целую книгу герцогам Сассекским.

Напомним, что Меган Маркл осрамилась после переезда, смеется даже прислуга

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