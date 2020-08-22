Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі засвітилася в спокусливих образах

Так, на фан-сторінках всесвітньо відомої моделі з'явилися кілька нових знімків, передає Politeka.net.

Як відомо, Емілі володарка розкішної фігури - у моделі значні груди, довгі стрункі ноги, плоский животик і пружна п'ята точка. Сама Ратаковскі не раз говорила, що просто обожнює свою фігуру і при будь-якій можливості її демонструє.

Так, під час фотосесії, красуня покрасувалася в короткому топі трикутної форми, який підкреслив груди знаменитості і оголив рельєфний животик. Також вона одягла стильні джинси. Модель ніби застигла в позі насолоди, закинувши голову назад і закривши очі. Руки вона тримала на ширінці, немов збираючись її розстебнути.

На іншій фотографії Ратаковскі показалася крупним планом з яскравим макіяжем на обличчі з акцентом на виразні очі і пухкі губи. На дівчині було надіто вечірня сукня з величезним вирізом на грудях.

Відзначимо, що раніше на сторінці моделі в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр з відпочинку знаменитості. Емілі любить відпочивати на пляжі і всіляко підкреслювати свою фігуру модними бікіні різного кольору і дизайну. При цьому дівчина зовсім не соромиться оголятися перед камерою.

У джинсах з високою талією і рваними на колінах Емілі повеселилася в зухвалій позі. При цьому одягла звезад занадто короткий топ в черговий раз посвітивши грудьми без ліфчика. Емілі позувала стоячи на дереві з апельсинами і дивлячись зверху вниз підкорила сміливим "цибулею".

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