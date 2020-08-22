Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показалась в соблазнительных образах

Так, на фан-страницах всемирно известной модели появились несколько новых снимков, передает Politeka.net.

Как известно, Эмили обладательница роскошной фигуры – у модели внушительная грудь, длинные стройные ноги, плоский животик и упругая пятая точка. Сама Ратаковски не раз говорила, что просто обожает свою фигуру и при любой возможности ее демонстрирует.

Так, во время фотосессии, красотка покрасовалась в коротком топе треугольной формы, который подчеркнул грудь знаменитости и оголил рельефный животик. Также она надела стильные джинсы. Модель будто застыла в позе наслаждения, закинув голову назад и закрыв глаза. Руки она держала на ширинке, словно собираясь ее расстегнуть.

На другой фотографии Ратаковски показалась крупным планом с ярким макияжем на лице с акцентом на выразительные глаза и пухлые губы. На девушке было надето вечернее платье с огромным вырезом на груди.

Отметим, что ранее на странице модели в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр из отдыха знаменитости. Эмили любит отдыхать на пляже и всячески подчеркивать свою фигуру модными бикини разного цвета и дизайна. При этом девушка совсем не стесняется оголяться перед камерой.

В джинсах с высокой талией и рваными на коленках Эмили повеселилась в дерзкой позе. При этом надела звезад слишком короткий топ в очередной раз посветив грудью без лифчика. Эмили позировала стоя на дереве с апельсинами и глядя сверху вниз покорила смелым "луком".

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