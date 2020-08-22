Відпочинок на курорті міг стати останнім у житті для відомої співачки Злати Огневич

Як передає Politeka.net, відверте зізнання зірка зробила в ефірі програми "Зоряний шлях".

За її словами, трагедія ледь не сталася під час її відпочинку на морі. Купаючись, Злата Огневич усвідомила, що не зможе доплисти до берега.

"Я почала захлинатися водою, так як були дуже великі хвилі, і головою вдарилася об каміння", - з тривогою згадує українська співачка.

Врятувати Злату Огневич кинувся підліток, який помітив співачку у воді.

"Йому було, можливо, 10-13 років. Він помітив, що зі мною щось не так і буквально за волосся витягнув мене на берег", - додала зірка і заявила, що навіть не встигла подякувати своєму рятівнику.

Огневич зізнається, що через 10 років вона знову опинилася на межі смерті, і знову під час відпустки.

НП сталася під час походу. Щоб скоротити шлях, Злата Огневич вирішила піти іншою дорогою, але зірвалася зі скелі в річку. Дівчину врятували друзі, які, на щастя, були недалеко.

"Я відчула, як яскраво світить сонце, смачне повітря і що життя таке прекрасне", - резюмувала відома співачка в ефірі програми.

Раніше повідомлялося, що співачка Злата Огневич в бесіді з Катею Осадчою розповіла цікаві моменти.

Співачка була депутатом у 14-15-х роках від партії Олега Ляшка. Ходять чутки, що красуня перебувала у відносинах з главою тоді ще АП.

"Якби у мене був такий чоловік або зв'язки з політикою, я б мала, напевно, зараз будинок за Києвом, про який я давно мрію, якесь круте авто",-відповіла Злата, коментуючи скандальні чутки.

Нагадавши, невблаганна Злата Огневич помстилася за зраду, кадри потрапили в мережу

Також Politeka писала, що зухвала Злата Огневич відчинила піджак, засвітивши свою головну гідність

А ще Politeka писала, що Злата Огневич у сміливому ТОПі показала, чому гаряча кава