Отдых на курорте мог стать последним в жизни для известной певицы Златы Огневич

Как передает Politeka.net, откровенное признание звезда сделала в эфире программы "Звездный путь".

По ее словам, трагедия едва не произошла во время ее отдыха на море. Купаясь, Злата Огневич осознала, что не сможет доплыть до берега.

"Я начала захлебываться водой, так как были очень большие волны, и головой ударилась о камни", - с тревогой вспоминает украинская певица.

Спасти Злату Огневич бросился подросток, который заметил певицу в воде.

"Ему было, возможно, 10-13 лет. Он заметил, что со мной что-то не так и буквально за волосы вытащил меня на берег", - добавила звезда и заявила, что даже не успела поблагодарить своего спасителя.

Огневич признается, что спустя 10 лет она вновь оказалась на грани смерти, и снова во время отпуска.

ЧП произошло во время похода. Дабы сократить путь, Злата Огневич решила пойти другой дорогой, но сорвалась со скалы в реку. Девушку спасли друзья, которые, к счастью, были недалеко.

"Я почувствовала, как ярко светит солнце, вкусный воздух и что жизнь так прекрасна", - резюмировала известная певица в эфире программы.

Ранее сообщалось, что певица Злата Огневич в беседе с Катей Осадчей рассказала интересные моменты.

Певица была депутатом в 14-15-х годах от партии Олега Ляшко. Ходят слухи, что красавица состояла в отношениях с главой тогда еще АП.

"Если бы у меня был такой мужчина либо связи с политикой, я бы имела, наверное, сейчас дом за Киевом, о котором я давно мечтаю, какое-то крутое авто", - ответила Злата, комментируя скандальные слухи.

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