Стало відомо, що буде з податками після чергового підвищення мінімальної зарплати в Україні

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, з 1 вересня розмір мінімалки зросте до 5000 гривень, і на цьому тлі підвищаться податки для ФОП.

"Єдинники" II групи, у яких є можливість найму співробітників, повинні платити 20% мінімалки податку і 22% – ЄСВ. Зараз це 944 і 1039 грн відповідно. І вже в наступному місяці платежі зростуть до 1000 і 1100 грн.

За словами аналітика Єгора Комова, підвищення мінімалки компенсує додаткові витрати на зарплати. У Мінфіні раніше вже підрахували, що перерахунок мінімальної зарплати дозволить додатково отримати в ПФУ 1,2 млрд грн і ще 1,2 млрд грн прибуткового податку до місцевого і державного бюджетів.

"Підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань. Тут є своя тонка грань, після якої бізнес буде йти в тінь. Думаю, до 6000 грн зараз можна практично безболісно підвищити мінімальну зарплату. Але тут потрібно приймати рішення з урахуванням позиції зацікавлених сторін і можливості бюджету", – пояснив нюанси Єгор Комов.

Раніше ми розповідали, що підвищення мінімалки стане справжнім шоком для української економіки.

Бізнес поставлять перед вибором, як забезпечити вимушене збільшення оплати праці: піднімати ціни на свою продукцію, звільняти робітників, виводити їх у тінь або відмовлятися від інвестицій, а постраждають найбільше малі та середні підприємства.

Більш того, не варто забувати про інфляцію. Якщо зараз влада розраховує на дешевші кредити для бізнесу після підвищення мінімалки, тоді як прискорення інфляції, навпаки, може спровокувати збільшення процентних ставок.

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