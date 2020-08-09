Маленькая дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза удивила поклонников серьезным видом

Как передает Politeka.net, на фан-странице Лизы появился очень странный снимок. На нем был запечатлен заспанный Галкин, рядом с которым сидела очень серьезная и слегка напуганная Лиза. Девочка насупилась и смотрела в кадр. Не исключено, что она пыталась разобраться в настройках телефона, чтобы сделать селфи с папой.

«Похожа Лиза на папу?», - подписали фото авторы канала.

За час фото звездной семьи собрало почти 5 тысяч лайков. В комментариях им оставили массу приятных слов, а также стали обсуждать, на кого больше похожа девочка.

«Очень, папина куколка», «Нет. Похожа сильно на маму», «И на папу и на маму, под разными ракурсами съёмки», «Лиза само очарование», «Что то есть. Может быть, когда подрастет, будет очень похожа», «Очень похожа», «Очень, очень!! А рядышком с Аллой Борисовной похожа на маму!!!», «Она похожа на маму», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Лиза и Гарри Галкины родились при помощи суррогатной матери. Поклонники до сих пор гадают, являются ли малыши биологическими детьми примадонны. Сама Пугачева в интервью уверяла, что она заморозила яйцеклетку, которую и использовала.

Напомним, что Галкин после слухов о разводе с Пугачевой ошарашил новым увлечением: «Всю жизнь думал, что…».

Также Politeka писала, что дети Пугачевой и Галкина на руках у отца восхитили сеть, скоро уже не поднимет: "Сплошной позитив".

А еще Politeka сообщала, что дети Пугачевой и Галкина нечаянно раскрыли секрет стройности Примадонны: «Она больше всех…».