Алла Пугачева впечатлила чувственным номером на сцене с Димой Биланом

Архивное видео с выступлением российских артистов появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Билан с чувством исполняет песню «Не отрекаются любя», которая в свое время получила известность именно в исполнении Пугачевой. При этом Примадонна стоит на сцене рядом с ним и всячески подыгрывает эмоциональному исполнению артиста.

Пугачева одета в свободное платье, украшенное многочисленными блестками. Несмотря на то, что они явно выступают в помещении, певица надела темные очки. В свою очередь, Билан одет в салатовый костюм с жилетом и черную рубашку.

В конце номера певец трогательно обнимает Пугачеву, а та с радостью прижимается к нему. Отметим, что со своим супругом Максимом Галкиным Пугачева себе таких откровенных объятий на людях не позволяет.

Поклонники звезд активно комментируют это выступление.

«Очень красиво. Но Диме бы штанишки пошире», «Какое красивое платье у Аллы Борисовны», «Пугачева одна, лучше исполняет», «вы лучшие, сердце остановилось....Сколько нежности…А Аллочка -ангел», «Примлел что ли...», «Умничка, чувственно поёт...Хороший ученик», - пишут люди.

До этого мы писали, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза в очередной раз восхитили сеть. Фотоснимок с двойняшками появилось на фан-странице Аллы Пугачевой в соцсети «Инстаграм».

На фотографии глава семейства, телеведущий и юморист Максим Галкин, вместе со своими наследниками — Лизой и Гарри позируют на фоне цветущего куста. Счастливый отец подхватил своих деток в обе руки. Вся троица задорно смеется и видно, что они очень весело проводят время вместе.

Напомним, детей Галкина с легкостью затмила подросшая внучка Пугачевой.

Как сообщала Politeka, очаровательная дочь Пугачевой ошеломила реакцией на заспанного Галкина.

Также Politeka писала, что дети Пугачевой и Галкина на руках у отца восхитили сеть, скоро уже не поднимет.