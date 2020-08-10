Подросшие дети Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте растрогали семейной идиллией

Как передает Politeka.net, архивное видео с Лизой, Гарри и Клавой появилось на фанатской странице семейства в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

В ролике малыши катаются во дворе дома на широкой качели. Гарри и Лиза, наследники Максима Галкина, сидят по бокам, а Клава восседает по центру и обнимает своих родственников сзади. Сын Аллы Пугачевой одет в черно-белую рубашку с короткими рукавами, короткие белые шорты и коричневые сандалии. Его сестру нарядили в белоснежное платьице, а на Клаве можно заметить лоснящийся наряд кремового цвета.

Пользователи социальной сети умилились таким зрелищем и оставили много позитивных комментариев. При этом много комплиментов достались именно Клаве:

"Лиза, конечно, хороша. Но Клавочка прелесть девочка. Скромная, спокойная и видно, что способная. Будет высокая в маму с папой, стройная. Все трое хорошие детки, наблюдаю за ними в интернете. Удивительно хорошо воспитывают детей Галкин и Пугачева. Галкин просто даёт бесплатный мастер класс по воспитанию детей. Не дворцовые дети растут, нет!"; "Лизок вне всякого сравнения"; "Милашки"; "Клавочка редкий гость у этих детей и Кристина очень редкий гость, очень мало общается"; "Интересный ребенок - Лиза,она уже артистка!!!!😍"; "Ножки у всех классные 👍💕💕💕"; "Клавочка уже такая взрослая, очень милая, красивая девчушка!!!"; "Замечательные деточки! Прелестные!👍👍👍🤩".

Напомним, в семье Пугачевой ожидается пополнение, Лиза и Гарри будут счастливы: "Девочку назовут..."

Как сообщала Politeka, стало известно, на кого на самом деле похож сын Пугачевой и Галкина: "Тут уже без слов!"

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