Українська модель і співачка Даша Астаф'єва показала свіжі фото з відпочинку

Як передає Politeka.net, знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що Даша проводить свій відпочинок на сонячному курорті і регулярно радує своїх шанувальником новими знімками.

На цей раз модель постала на кадрі в червоному злитому купальнику червоного кольору, який ідеально підкреслював її об'ємні форми

"Такий день. У сенсі, кожен... тут) а вночі рибалка. Теж кожній", - повідомила модель у підписі до знімків.

На трьох опублікованих знімках Даша змогла показати себе у всій красі: на тлі моря і гір модель позувала в різних ракурсах.

Особливу увагу шанувальників привернуло повна відсутність макіяжу.

"Червона королева. Як водичка?", "Шикарна фігура", "Дашуля, яка ж ви красива і шикарна жінка", Ой-ой яка барракуда", " Хороша наша Даша! Прям Шерон Стоун в молодості", " Даша, це так мило)", - писали під постом моделі.

Раніше артистка вирішила показати в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці в розділі Сторі, як розважалася в нічному клубі вночі.



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