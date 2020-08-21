35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва запаморочила голову розкішним образом і не менш розкішним фоном на свіжих знімках

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в червоному злитому купальнику. Співачка доповнила лук строкатою косинкою, яку зав'язала на голові.

Довгонога брюнетка продемонструвала чарівну фігуру в різних ракурсах. Від апетитних "булочок" так і хочеться відкусити шматочок. На одному з фото артистка здивувала здатністю тримати рівновагу, вставши на невеликий блок циліндричної форми.

"Строю з себе, в перервах між риболовлею", - підписала кадри Астаф'єва.

Користувачі відразу ж порівняли образ Даші з неперевершеною Памелою Андерсон з популярного серіалу 80-х і 90-х "Рятувальники Малібу".

"Рятувальника Малібу)?"

"Краса😘"

"Комсомолка красуня!))"

"Мій ангел ❤️"

"І увляти не потрібно нічого з себе, коли ти неймовірної краси ♪"

"Ну як можна бути такою красивою????💕"

"Можеш собі дозволити ❤️"

"У Вас це явно виходить..."

"Добре з себе строїте 👌 😊 "

"Схожі фігурки у нас 🙈"

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва показала себе в стильному брючному костюмі сірого кольору. На одному з кадрів зірка безсоромно розставила ноги і розстебнула піджак, блиснувши пишним бюстом. Більш того, співачка відкрила рот, засунувши туди пальці. В руках красуня тримала альбом з чорно-білими знімками, на яких були відображені напівголі дівчата.

"Поміняй амплуа 😉"; "Ви неймовірна але з таким виразом обличчям я зазвічай п'ю пиво в п'ятницю ввечері🤗 🤗"; "не кусайся👍"; "шикарно вийшло❤️😍 🔥", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала спекотну прогулянку в київському метро

Як повідомляла Politeka, фігуриста Даша Астаф'єва ледь не засвітила зайве, задерши ноги в легкій сукні: Безсоромні кадри