35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва запаморочила голову розкішним образом і не менш розкішним фоном на свіжих знімках
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в червоному злитому купальнику. Співачка доповнила лук строкатою косинкою, яку зав'язала на голові.
Довгонога брюнетка продемонструвала чарівну фігуру в різних ракурсах. Від апетитних "булочок" так і хочеться відкусити шматочок. На одному з фото артистка здивувала здатністю тримати рівновагу, вставши на невеликий блок циліндричної форми.
"Строю з себе, в перервах між риболовлею", - підписала кадри Астаф'єва.
Користувачі відразу ж порівняли образ Даші з неперевершеною Памелою Андерсон з популярного серіалу 80-х і 90-х "Рятувальники Малібу".
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"Рятувальника Малібу)?"
"Краса😘"
"Комсомолка красуня!))"
"Мій ангел ❤️"
"І увляти не потрібно нічого з себе, коли ти неймовірної краси ♪"
"Ну як можна бути такою красивою????💕"
"Можеш собі дозволити ❤️"
"У Вас це явно виходить..."
"Добре з себе строїте 👌 😊 "
"Схожі фігурки у нас 🙈"
Раніше ми повідомляли, Астаф'єва показала себе в стильному брючному костюмі сірого кольору. На одному з кадрів зірка безсоромно розставила ноги і розстебнула піджак, блиснувши пишним бюстом. Більш того, співачка відкрила рот, засунувши туди пальці. В руках красуня тримала альбом з чорно-білими знімками, на яких були відображені напівголі дівчата.
"Поміняй амплуа 😉"; "Ви неймовірна але з таким виразом обличчям я зазвічай п'ю пиво в п'ятницю ввечері🤗 🤗"; "не кусайся👍"; "шикарно вийшло❤️😍 🔥", - відреагували користувачі.
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