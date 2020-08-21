Переможниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком Даша Ульянова показала фігуру в стильній нижній білизні
Після проекту і перемоги в ньому, Даша почала активно вести соціальну мережу Instagram, розповідати про свої зміни в житті, провела спеціальний марафон з гімнастики і показала, як домогтися ідеального шпагату за короткий термін. Тепер дівчина продовжує шукати "себе" і часто рекламує різні товари.
Цього разу молода красуня показала фігуру в одній білизні, яку ж спеціально і замовила. Дівчина позувала в самій різній білизні, приміряючи його і показуючи під час спокусливого танцю, при цьому Даша без збентеження покрутилася перед камерою.
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Варто відзначити, що дівчина дуже любить своє тіло - не так давно вона схудла на вісім кілограмів, захопила губи і змінилася до невпізнання, що стало причиною бурхливого обговорення в соціальних мережах.
Не так давно дівчина вирушила на відпочинку, звідки активно ділиться яскравими фото і розповідає цікаві факти. Позуючи в чорному комбінезоні, Даша вирішила в черговий раз підкреслити те, що займається гімнастикою і планує показувати свої шпагати завжди і в самих різних місцях, що нагадує звичку скандальної балерини Анастасії Волочкової.
"Озеро Синевир-око Українських Карпат 🧿 ви рекомендували - ми поїхали 😉 чесно, це неймовірно красиве місце. 100% заслуговує бути в списку чудес України 😍 ви тільки уявіть, озеру Синевир близько 10 тисяч років і утворилося воно ще в післяльодовиковий період, - сказав нам гід 😉.
А ще у цього місця є романтична, але сумна легенда: вода в озері з'явилася від сліз графині Синь, на місці, де був убитий її коханий - простий пастух Вир. Якщо скласти імена двох закоханих, вийде назва»Синевир".
Як би там не було, це озеро просто must visit для відвідування. Обов'язково побувайте тут ♥️ P. S " Даш, знову шпагат на фото?", який сенс у ваших повідомленнях, якщо все одно шпагату бути 😀», - розповідає Даша.
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