Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова показала фигуру в стильном нижнем белье

После проекта и победы в нем, Даша начала активно вести социальную сеть Инстаграм, рассказывать о своих переменах в жизни, провела специальный марафон по гимнастике и показала, как добиться идеального шпагата за короткий срок. Теперь девушка продолжает искать "себя" и часто рекламирует различные товары.

В этот раз молодая красотка показала фигуру в одном белье, которое же специально и заказала. Девушка позировала в самом разном белье, примеряя его и показывая во время соблазнительного танца, при этом Даша без смущения покрутилась перед камерой, удивившись сколько же у нее нового белья разного дизайна.

Стоит отметить, что девушка очень любит свое тело - не так давно она похудела на восемь килограм, увлеичила губы и изменилась до неузнаваемости, что стало причиной бурного обсуждения в социальных сетях.

Не так давно девушка отправилась на отдыхе, откуда активно делится яркими фото и рассказывает интересные факты. Позируя в черном комбинезоне, Даша решила в очередной раз подчеркнуть то, что занимается гимнастикой и планирует показывать свои шпагаты всегда и в самых разных местах, что напоминает привычку скандальной балерины Анастасии Волочковой.

«Озеро Синевир - глаз Украинских Карпат 🧿 Вы рекомендовали - мы поехали 😉 Честно, это невероятно красивое место. 100% заслуживает быть в списке чудес Украины 😍 Вы только представьте, озеру Синевир близко 10 тысяч лет и образовалось оно ещё в послеледниковый период, - сказал нам гид 😉.

А ещё у этого места есть романтическая, но грустная легенда: вода в озере появилась от слёз графини Синь, на месте, где был убит её возлюбленный - простой пастух Вир. Если сложить имена двух влюблённых, получится название «Синевир».

Как бы там ни было, это озеро просто must visit для посещения. Обязательно побывайте здесь ♥️ P.S «Даш, снова шпагат на фото?», какой смысл в ваших сообщениях, если всё равно шпагату быть 😀», - рассказывает Даша.

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