Курс долара на сьогодні, 22 серпня, приємно здивує українців

Про це пише Politeka.net.

Так, Національний банк опублікував новий курс валют перед тривалими вихідними.

Зокрема, державний регулятор несподівано зміцнив гривню по відношенню до долара, і опустив валюту до позначки в 27,39 гривень/долар (мінус дев'ять копійок).

Офіційний курс гривні до євро встановлений НБУ на рівні 32,46 гривні/євро. Тобто національна валюта зміцнилася до євро на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з інформацією НБУ, курс валют на 22 серпня встановлено на наступному рівні:

$100 - 2739,42 (21 серпня – 2748,12)

100 євро - 3246,21 (21 серпня – 3255,29).

Що стосується курсу валют на міжбанку, то котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,43/27,45 гривні/$, до євро – на рівні 32,29/32,31 гривні/євро.

До цього ми наводили слова економічних експертів про те, чого чекати від курсу валюти в недалекому майбутньому.

Так, після підвищення урядом "мінімалки" з вересня, стверджують експерти, можливий стрибок інфляції і долара до 30 грн. І це незважаючи на те, що міністр фінансів Сергій Марченко нібито не бачить для цього ніяких передумов.

Подібну думку, зокрема, висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він стверджує, що найближчим часом курс валют повернеться до позначки, яка була відразу після звільнення екс-глави НБУ Якова Смолія. Можливою причиною цього є психологічний фактор.

Нагадавши, Нацбанк ліквідував відомий банк, що сталося з грошима українців.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк прийняв кардинальне рішення щодо готівки, що буде з купюрами.

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