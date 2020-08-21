Меган Маркл до останнього сподівалася, що Кейт Міддлтон стане для неї опорою у Великобританії

Про це пише видання Cosmo.

Меган Маркл після появи в палаці відразу пророкували статус "кращої подруги" Кейт Міддлтон, але дівчатам не вдалося зблизитися.

Маркл слабо розуміла, як живе Міддлтон, адже у дружини принца Вільяма вистачало своїх турбот, і доглядати за американкою у неї просто не було часу і сил.

"У Меган були вкрай нереалістичні уявлення про її стосунки з Кейт, і тому самого початку її надії були приречені на провал. Маркл очікувала, що з нею сядуть і будуть займатися. Але герцогиня Кембріджська уже зайнята жінка, Меган сприйняла це як особисту образу, залишившись без бажаної уваги», - розповіла королівський експерт Кеті Ніколл, яка присвятила книгу герцогам Сассекським.

За словами іншого експерта Емілі Ендюс, Маркл вимагала дружби від Кейт Міддлтон, хоча зірку Голлівуду і так тепло зустріли в палаці.

"Якщо подивитися з точки зору Кембриджів, то вони не зовсім знали цю жінку. Але вони прийняли її в сім'ю так добре, як тільки могли. Кейт і Вільям запрошували Меган і Гаррі в свою квартиру в Кенсінгтонському палаці. Їм здавалося, вони роблять все, щоб їй допомогти», - продовжує Ендюс.

Але навіть і весілля Меган Маркл і принца Гаррі не допомогло зблизитися герцогиням у Палаці.

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