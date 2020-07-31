Меган Маркл зря судилась с журналистами, которые опубликовали фрагменты ее личной переписки

Об этом пишет Starhit.

Как известно, бывшие герцоги Сассекские обвиняли журналистов в организации травли и разглашении подробностей личной жизни.

Но суд посчитал иначе и назвал претензии Меган Маркл и принца Гарри "необъективными, основанными лишь на личных эмоциях".

Журналисты могут ликовать, а вот что сейчас происходит в душе Маркл, можно лишь догадываться. Поскольку бывшая герцогиня потратила большую сумму денег на судебные разбирательства и дорогих адвокатов.

На свою защиту в суде звезда Голливуда потратила 68 тысяч фунтов (около $90 тысяч), а теперь Меган Маркл придется еще покрывать судебные издержки.

Меган Маркл также попросила Фемиду не раскрывать детали дела и имена ее друзей, которые встречались в ходе следствия. Но сторона защиты не готова к этому, ведь подобные требования со стороны бывшей герцогини нарушают принцип открытого правосудия Великобритании.

Ранее мы рассказывали, как во дворце довели Меган Маркл до слез.

Меган Маркл очень расстроилась после того, как ей позвонили из королевского дворца и запретили носить любимое ожерелье.

Как известно, еще в 2016 году звезда Голливуда носила простое золотое ожерелье с буквами М и Н. 14-каратная золотая цепочка, которая обошлась Меган Маркл в $300, привлекла внимание как папарацци, так и сотрудников Кенсингтонского дворца.

Также известно, что после рокового разговора Меган Маркл почувствовала себя обезумевшей и проклятой.

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