Актриса Мерьем Узерли, известная благодаря сериалу «Великолепный век», сверкнула красотой в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах красотка позирует сперва близко к камере, страстно заглядывая в кадр. Эффектная прическа и легкий макияж лишь дополнили ее и без того идеальную внешность.

А на других кадрах Узерли позирует в белоснежном облегающем платье, эффектно застыв на фоне стены. При этом она приспустила голову и держалась рукой за бок, из-за чего кадр вышел достаточно строгим.

«Делай со мной, что хочешь! Ты меня пленила», «красотка», «крашиха», «красотулька», «вот это взгляд! На миллион просто», «Ты самая красивая и женственная на Земле», «очень мило выглядишь», «Люблю тебя до Луны и назад», «Вау, какая ты на снимках этих необычная», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая популярной после сериала «Великолепный век», показала себя вне красной дорожки.

Звезда славится своей любовью к простоте в повседневной жизни, поэтому часто делится с поклонниками в социальной сети фотографиями, на которых она позирует в обычной одежде и зачастую даже без макияжа.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

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