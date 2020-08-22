Зірки вміють вражати не тільки ефектними появами на червоних доріжках

Досить часто в соцальних мережах артистки, співачки і актриси показують фігуру в білизні. Щоб привернути увагу до власної персони або ж похвалитися підтягнутим тілом, на яким так багато працювали, вони вибирають найрізноманітніші стилі.

При цьому найчастіше знаменитості вдаються до маленьких хитрощів-влаштовують фотосесії, на яких позують в білизні з мережив. Сіточка, вишивка, розшиті квіти і ледь прикриваючі груди елементи - кожен з образів не залишає фанатів байдужими. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото артисток, які засвітилися в прозорих мереживах.

Ані Лорак найчастіше приміряє скромні стримані вбрання. При цьому після схуднення зірка любить демонструвати стрункі ніжки в стильних Екстра-міні. Як виняток Кароліна все ж приміряла прозорі мережива, в яких постала в новій фотосесії.

Настя Каменських, на відміну від Кароліни, любить роздягатися на камеру і показувати своє тіло у всій красі. Не так давно схудла співачка блиснула достоїнствами в білизні і влаштувала гарячі танці в прозорому бра для відео з "Тік-Тока".

Ольга Полякова завжди була у відмінній формі. Довгога блондинка приклад для багатьох жінок. Будучи мамою двох дочок, зірка привела фігуру в ідеальний стан, вона також тренується в залі з тренером і розповідає про кращі вправи для красивих сідниць. Тому Ольга від жарких фотосесій зовсім не відмовляється.

Христина Асмус намагається не показувати жарких кадрів після скандалу з фільмом "Текст", в якому позувала без одягу і засвітила себе в досить неоднозначному вигляді. Проте, кадри в білизні з мереживами, в яких позує Асмус, все ж є в мережі. Пару раз дівчина знімалася в стильних фотосесіях, а також показувала себе в одному з старіших фільмів.

Світлана Лобода, також, як і Ольга Полякова, мама двох дочок. Вона знаходиться у відмінній формі і не боїться показати себе в білизні і захопити "сталевим" пресом, як прозвали його фанати співачки.

Тіна Кароль любителька класичних фотосесій і тому в мережі не так багато кадрів, на яких співачку можна зустріти в прозорій білизні або одязі. Кароль любить дивувати більш скромними образами.

А ось Даша Астаф'єва зовсім навпаки-любить показувати своє тіло, приміряти прозору білизну і захоплювати фігурою. Даша займається в залі в ті моменти, коли хоче привести в порядок форми. При цьому зірка почала також цікавитися йогою.

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова продовжує набирати популярність в мережі. Дівчина прославилася завдяки любові до гімнастики і сміливим фотосесій. Даша не боїться критики, тому сміливо епатує публіку без білизни або в прозорих нарядах.

Анна Седокова завжди підкреслює достоїнства модною білизною і в її профілі в Instagram досить багато кадрів, на яких вона позує в провокаційному вигляді. При цьому зірка зазначає, що вона в будь-якій вазі і віці відчуває себе комфортно, тому свого минулого не соромиться. Часто змінюючи імідж, співачці доводилося не раз чути критику на свою адресу.

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