Жена российского исполнителя Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика поделилась забавным фото с мужем

Как пишет Politeka.net, свежий снимок появился в Инстаграм красотки. На фото Анжелика нежно прижалась к мужу, который был наряжен в бабушку. Как известно, Ревва снимается в продолжении нашумевшей комедии «Бабушка легкого поведения». Для роли его одели в пожилую, но очень яркую женщину.

«Моя любимая бабуля», - ярко посмеялась над мужем Анжелика.

За два часа ее пост собрал почти 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу шуток и комплиментов.

«Зачем бабулю за титьтки трогаешь?», «Теперь на фото две Богини», «От груди бабули уберите руки! Она невинна ещё!», «Нееет, пусть лучше будет любимым мужем», «А бабуля то похорошела то как с последних съемок))», «Только бы Александр не заигрался в женщину», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва поделилась архивными кадрами с супругом. Как известно, пара вместе с 2007 года, они воспитывают двоих детей. Стоит отметить, что за годы супружеской жизни и Александр, и Анжелика сильно похорошели. Вероятно, звезды не раз обращались за помощью к косметологам, которые существенно откорректировали их лица при помощи уколов красоты.

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