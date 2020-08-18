Жена российского исполнителя Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика поделилась забавным фото с мужем
Как пишет Politeka.net, свежий снимок появился в Инстаграм красотки. На фото Анжелика нежно прижалась к мужу, который был наряжен в бабушку. Как известно, Ревва снимается в продолжении нашумевшей комедии «Бабушка легкого поведения». Для роли его одели в пожилую, но очень яркую женщину.
«Моя любимая бабуля», - ярко посмеялась над мужем Анжелика.
За два часа ее пост собрал почти 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу шуток и комплиментов.
«Зачем бабулю за титьтки трогаешь?», «Теперь на фото две Богини», «От груди бабули уберите руки! Она невинна ещё!», «Нееет, пусть лучше будет любимым мужем», «А бабуля то похорошела то как с последних съемок))», «Только бы Александр не заигрался в женщину», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Анжелика Ревва поделилась архивными кадрами с супругом. Как известно, пара вместе с 2007 года, они воспитывают двоих детей. Стоит отметить, что за годы супружеской жизни и Александр, и Анжелика сильно похорошели. Вероятно, звезды не раз обращались за помощью к косметологам, которые существенно откорректировали их лица при помощи уколов красоты.
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