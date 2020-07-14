Дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель, зачарувала неземною красою

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому позувала перед камерою в дуже пікантній сукні, передає Politeka.net. 15-річна донька знаменитих батьків наділа сарафан, під який не стала надягати білизну. Вже зараз видно, що дівчина буде неймовірно красивою. Фігурою вона пішла в матір, а рисами обличчя – у батька.

«Блакитні очі», - підписала відео красуня.

За годину її відео подивилися понад 17 тисяч разів. В коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

«Гарна, дуже солодка», «найкрасивіша дівчина», «Ти завжди дуже мила», «Виросла дівчинка», «Тепер ви не маєте собі рівних», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше Діва Кассель показала себе з подружкою в повний зріст. Дівчина була одягнена в короткі шортики, спеціально оголивши свої стрункі ніжки. Варто відзначити, що Діва досить високого зросту, тому в майбутньому вона легко зможе стати моделлю. Втім, вже зараз красуня співпрацює з багатьма світовими брендами. І заслуга тут не тільки батьків. Незвичайна зовнішність, шикарне волосся і ідеальна фігура грають свою справу.

Нагадаємо, що 15-річна дочка Моніки Белуччі затьмарила красою відомих моделей: "Божественна".

Як повідомляла Politeka, як виглядають діти Памели Андерсон, Беллуччі, Шейк та інших найкрасивіших жінок планети: топ сімейних фото.

Також Politeka писала, що спекотна Белуччі приголомшила фото в напівпрозорому боді: "Розставила ноги і...".