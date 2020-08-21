Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли удивила фанатов откровенной фотосессией

Как пишет Politeka.net, она поделилась провокационными кадрами на своей странице в соцсети "Инстаграм". Ради пикантной съемки в черно-белых тонах актриса разделась и разлеглась грудью кверху. Пикантные места Мерьем Узерли прикрыла различными цветами, лепестками и листочками. На одном из фото знаменитость прижала руку к груди, очертив ее объем, а на другой смотрит в камеру томным взглядом.

Многим пользователям социальной сети пикантные фото Мерьем Узерли очень понравились, они оценили красоту и смелость актрисы. Однако нашлись те, кому образ показался слишком откровенным:

"Ну что за красота?💗💗💗🧚‍♀️💐🌺💎"; "Вот это секс! Сулейман бы дар речи от такой красотки бы потерял"; "Эта женщина просто настоящий огонь 😻😻😍😍"; "Султана 🤗 какая красивая! 👏👏👏👏😘"; "Нет слов, это очень круто и красиво ❤️"; "ты прекрасна😻 в тебе нет ни одного изъяна!"; "Она ещё себя считает мусульманкой".

Ранее Мерьем предстала перед фанатами в белоснежном облегающем платье, эффектно позируя у стены. Красотка слегка наклонила голову и приложила руку к боку, из-за чего кадр вышел достаточно строгим.

Напомним, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» приспустила кружевной наряд и сверкнула лишним: «Безумно шикарная»

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